Napoli remonta para empatar 2-2 ante Hellas Verona en un tropiezo de la Serie A

MILÁN (AP) — El Napoli inesperadamente empató el miércoles en casa 2-2 ante Hellas Verona amenazado por el descenso, pero podría haber sido peor para el campeón defensor de la Serie A de Italia.

Giovanni Di Lorenzo (derecha) celebra tras marcar el segundo gol de Napoli en el empate contra Hellas Verona, el miércoles 7 de enero de 2026, en Nápoles. (Alessandro Garofalo/LaPresse vía AP)
Los dirigidos por Antonio Conte perdían 2-0 al descanso antes de remontar en la segunda mitad.

La repartición de puntos dejó al Napoli quedó en el tercer lugar de la clasificación antes del partido del líder Inter de Milán contra Parma más tarde.

El Inter recibe al Napoli el domingo.

Verona se adelantó a los 16 minutos con un toque de tacón de Martin Frese, y la sorpresa fue mucho mayor 11 minutos después cuando los visitantes duplicaron su ventaja con un penal cobrado por Gift Orban tras una mano de Alessandro Buongiorno.

Scott McTominay metió al Napoli al partido con un cabezazo al inicio de la segunda mitad y los locales tuvieron dos goles anulados antes de que Giovanni Di Lorenzo finalmente igualó a los 82 minutos.

El Verona quedó antepenúltimo, a dos puntos de la salvación.

En otros resultados, Atalanta ganó a domicilio 2-0 ante Bolonia para desplazarse a su oponente y colocarse en el séptimo lugar.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

