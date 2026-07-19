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Nacionales vencen 5-2 a los Atléticos tras jonrones consecutivos de Abrams y Crews

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — CJ Abrams y Dylan Crews conectaron jonrones consecutivos en la quinta entrada para conducir a los Nacionales de Washington a una victoria por 5-2 sobre los Atléticos el domingo.

Dylan Crews, de los Nacionales de Washington, celebra después de batear un jonrón durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Atléticos, el domingo 19 de julio de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Sara Nevis)
Dylan Crews, de los Nacionales de Washington, celebra después de batear un jonrón durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Atléticos, el domingo 19 de julio de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Sara Nevis) AP

Foster Griffin (11-2) permitió una carrera con ocho hits y ponchó a dos en siete entradas. Su 11ma victoria lo coloca empatado en el segundo lugar de la Liga Nacional en la primera temporada completa del lanzador de 30 años como abridor en las Grandes Ligas, después de tres años en Japón.

Los Nacionales mejoraron a 12-3-1 en series como visitantes y ganaron su 11mo juego decisivo de la temporada. Los Atléticos no han ganado una serie desde que se llevaron dos de tres ante Colorado en Las Vegas del 12 al 14 de junio.

Curtis Mead abrió la pizarra con un rodado productor en la tercera, pero un sencillo impulsor de Tyler Soderstrom empató el juego para los A's.

Harry Ford le dio a Washington la ventaja definitiva con un doble en la cuarta que remolcó a Crews.

Abrams envió una recta de cuatro costuras de Elvis Alvarado a 422 pies por el jardín central para ampliar la ventaja a tres, y Crews añadió un jonrón solitario de 362 pies dos lanzamientos después.

Abrams estableció un récord personal con su 21er jonrón.

Clayton Beeter trabajó 1 1/3 entradas, permitió una carrera pero ponchó a dos para su octavo salvamento.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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