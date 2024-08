Vaticano expulsa al fundador del grupo peruano Sodalicio tras investigación por abusos y corrupción

Archivo - Investigadores de El Vaticano, Monseñor Jordi Bertomeu, a la derecha, de España, and Arzobispo Charles Scicluna, de Malta, caminan afuera de la Nunciatura Apostólica durante un receso de una reunión con gente que alegaba haber sido abusada sexualmente por parte del grupo Sodalicio de Vida Cristiana en Lima, Peru, el 25 de julio de 2023. El Vaticano expulsó el miércoles 14 de agosto de 2024 al fundador laico de la organización, tras más de una década de restar importancia a las acusaciones de abusos sexuales y psicológicos así como de corrupción financiera. (AP Foto/Martín Mejía, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved