Varios heridos del vuelo de Air Singapore necesitan cirugía en la columna, según hospital

Un pasajero australiano, en el centro, que resultó herido en un vuelo afectado por turbulencias, habla con periodistas en el hospital Samitivej Srinakarin en Bangkok, Tailandia, el jueves 23 de mayo de 2024. El vuelo SQ321 iba desde el aeropuerto londinense de Heathrow a Singapur cuando encontró fuertes turbulencias el martes. (AP Foto/Sakchai Lalit) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.