Uruguayos despiden a José Mujica, el “presidente más pobre del mundo”

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, llega para presentar sus respetos a la casa del fallecido expresidente José Mujica en Montevideo, Uruguay, el martes 13 de mayo de 2025. (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, a la izquierda, y Lucía Topolansky presentan sus respetos frente al ataúd del fallecido expresidente uruguayo José Mujica en el palacio presidencial de Montevideo, Uruguay, el miércoles 14 de mayo de 2025. (AP Foto/Matilde Campodónico) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Simpatizantes se reúnen frente a la sede del partido político Movimiento de Participación Popular, decorada con una fotografía del fallecido expresidente uruguayo José Mujica, después de su muerte en Montevideo, Uruguay, el martes 13 de mayo de 2025. (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Lucía Topolansky, viuda del fallecido expresidente uruguayo José Mujica, se encuentra junto a su ataúd en el palacio presidencial en Montevideo, Uruguay, el miércoles 14 de mayo de 2025. (AP Foto/Matilde Campodónico) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved