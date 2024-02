Un desfile en el Carnaval de Río reclama que se detenga la minería ilegal en tierras indígenas

Un artista de la escuela de samba Salgueiro actúa durante las celebraciones del Carnaval en el Sambódromo en Río de Janeiro, Brasil, el lunes 12 de febrero de 2024. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un miembro de la escuela de samba Salgueiro desfila durante las celebraciones del Carnaval en el Sambódromo de Río de Janeiro, Brasil, la madrugada del lunes 12 de febrero de 2024. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Bailarines de la escuela de samba Salgueiro desfilan durante las celebraciones del Carnaval en el Sambódromo en Río de Janeiro, Brasil, el lunes 12 de febrero de 2024. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una artista de la escuela de samba Salgueiro desfila durante las celebraciones de Carnaval en el Sambódromo de Río de Janeiro, en Brasil, el lunes 12 de febrero de 2024. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved