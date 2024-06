Turista holandés aparece muerto en isla griega y otros 4 extranjeros están desaparecidos en 3 islas

Una ambulancia atraviesa la entrada de un hospital estatal en la isla de Rodas, donde fue trasladado el cuerpo del presentador de televisión británico Michael Mosley tras su muerte mientras estaba de vacaciones en la cercana isla de Symi, el lunes 10 de junio de 2024. (AP Photo/Petros Giannakouris) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved