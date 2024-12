Tribunal en Serbia condena a los padres de adolescente que mató a 10 en escuela

Estudiantes sostienen flores blancas frente al edificio del tribunal durante un veredicto en el juicio de los padres de un niño que mató a 9 estudiantes y a un guardia de seguridad en un tiroteo escolar en 2023, en Belgrado, Serbia, el lunes 30 de diciembre de 2024. (AP Foto/Darko Vojinovic) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved