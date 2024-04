Tras pedido público al presidente Bukele, liberan a padre de jugador de la selección salvadoreña

ARCHIVO - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla con la prensa en el Palacio Nacional de México en la Ciudad de México, el 12 de marzo de 2019. Las autoridades salvadoreñas liberaron el 17 de abril de 2024 al padre del futbolista salvadoreño Marcelo "El Chiky" Díaz después que el deportista de la selección salvadoreña publicó en las redes sociales un pedido de liberación afirmando que su padre fue arrestado injustamente como presunto miembro de una pandilla cuando se dirigía a verlo jugar. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.