Tijuana, una ciudad supeditada al río Colorado, afronta una crisis hídrica

Agustín Rodríguez prepara las mangueras de su camión cisterna mientras entrega agua en una casa el martes 9 de mayo de 2023, en Tijuana, México. Siendo una de las últimas ciudades río abajo que recibe agua del cada vez más reducido río Colorado, Tijuana enfrenta una crisis de agua impulsada también por una infraestructura obsoleta e ineficiente y gobiernos sucesivos que han hecho poco para preparar a la ciudad para la disminución del agua en la región. (AP Foto/Gregory Bull)