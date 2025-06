"Tenía pánico a morir": Víctimas de violación en Brasil luchan para acceder al aborto legal

Mayra dos Santos lee un tríptico con el título (en portugués) "Tenemos que hablar del aborto". durante un ciclo de conversaciones para orientar sobre los derechos reproductivos, en la Casa de las Mujeres de Maré, en Río de Janeiro, el 20 de mayo de 2025. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Activistas a favor del aborto participan en una marcha con el lema "Una niña no es una madre" contra un proyecto de ley contra el aborto, en Sao Paulo, el 15 de junio de 2024. (AP Foto/Ettore Chiereguini, archivo)

ARCHIVO - El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sostiene una bandera del país con la frase (en portugués) "Brasil sin aborto. Brasil sin drogas", durante un desfile militar en Brasilia, Brasil, el 7 de septiembre de 2022. (AP Foto/Eraldo Peres, archivo)

La socióloga, investigadora y educadora Carla de Castro, interviene en un ciclo de conversaciones para orientar sobre los derechos reproductivos, en la Casa de las Mujeres de Maré, en Río de Janeiro, el 20 de mayo de 2025. (AP Foto/Bruna Prado)