Si una mujer gana la presidencia de México, ¿qué implicaría para el aborto y los derechos LGBTQ?

ARCHIVO - Una mujer sostiene una pancarta que dice en español "Aborto legal, seguro y gratuito" mientras manifestantes por el derecho al aborto se manifiestan frente al Congreso Nacional en el "Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe", en la Ciudad de México, el 28 de septiembre de 2020. La Corte Suprema de México dictaminó en 2023 que las leyes nacionales que prohíben los abortos son inconstitucionales y violan los derechos de las mujeres. (Foto AP/Rebecca Blackwell, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVOS - Esta combinación de dos fotografías de archivo muestra a Xochitl Gálvez, a la izquierda, llegando a registrar su nombre como candidata presidencial el 4 de julio de 2023 en la Ciudad de México, y a la derecha, Claudia Sheinbaum en un evento que la presentó como candidata presidencial de su partido, el 6 de septiembre de 2023 en la Ciudad de México. En un país de más de 98 millones de católicos, ni Gálvez ni Sheinbaum han compartido propuestas específicas sobre el aborto. (Foto AP/Fernando Llano, Archivos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Manifestantes marchan durante una protesta en busca de justicia por la muerte del magistrado Ociel Baena, la primera persona abiertamente no binaria en América Latina en ocupar un cargo judicial, en la Ciudad de México, el 13 de noviembre de 2023. Baena fue encontrado muerto con su pareja en su casa en la ciudad de Aguascalientes, en el centro de México, luego de recibir amenazas de muerte por identidad de género, dijeron las autoridades. (Foto AP/Eduardo Verdugo, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Activista contra el aborto coloca un panel de tela de Nuestra Señora de Guadalupe junto a pequeños ataúdes simulados en la entrada de la Corte Suprema para celebrar la decisión del tribunal contra una orden judicial en el estado de Veracruz que tenía como objetivo despenalizar el aborto para todos los casos dentro de las dos primeras semanas de embarazo, en Ciudad de México, 29 de julio de 2020. (Foto AP/Fernando Llano) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.