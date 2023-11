Rey angoleño visita una comunidad de descendientes de esclavos en Brasil

El rey Tchongolola Tchongonga Ekuikui VI, del reino Bailundo de Angola, visita el "Quilombo do Camorim", una comunidad de descendientes de esclavos huidos, muchos de ellos de Angola, en Río de Janeiro, Brasil, el 8 de noviembre de 2023. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.