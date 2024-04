Rescatistas buscan 3 desaparecidos tras naufragio en la Cachemira controlada por India con 6 muertos

Rescatistas se preparan para buscar una embarcación con varias personas a bordo, entre las que había niños, que naufragó en el río Jhelum, a las afueras de Srinagar, en la parte de Cachemira controlada por India, el 16 de abril de 2024. (AP Foto/Mukhtar Khan) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved