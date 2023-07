Pueblos originarios de México comparten la herencia de sus ancestros durante la Guelaguetza

Varias mujeres bailan en el primer día del festival de la Guelaguetza en Oaxaca, México, el lunes 17 de julio de 2023. En el el evento promovido por el gobierno, 16 etnias indígenas y la comunidad afromexicana reivindican sus tradiciones a través de bailes, desfiles y venta de artesanías. (AP Foto/María Alférez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los asistentes salen del auditorio al final del festival de la Guelaguetza en Oaxaca, México, el lunes 17 de julio de 2023. En el el evento promovido por el gobierno, 16 etnias indígenas y la comunidad afromexicana reivindican sus tradiciones a través de bailes, desfiles y venta de artesanías. (AP Foto/María Alférez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Leticia Santiago posa para la foto en Oaxaca, México, el domingo 16 de julio de 2023. La mujer, de 35 años, fue elegida como diosa Centéotl a finales de junio, por lo que representa a la deida azteca del maíz por todo un año y encabezará las celebraciones durante el festival de la Guelaguetza. (AP Foto/María Alférez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Asistentes toma fotos de un desfile durante el festival de la Guelaguetza en Oaxaca, México, el sábado 15 de julio de 2023. En el el evento promovido por el gobierno, 16 etnias indígenas y la comunidad afromexicana reivindican sus tradiciones a través de bailes, desfiles y venta de artesanías. (AP Foto/María Alférez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Bailarines actúan en el primer día del festival de la Guelaguetza en Oaxaca, México, el lunes 17 de julio de 2023. En el el evento promovido por el gobierno, 16 etnias indígenas y la comunidad afromexicana reivindican sus tradiciones a través de bailes, desfiles y venta de artesanías. (AP Foto/María Alférez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Personas desfilan durante el festival de la Guelaguetza en Oaxaca, México, el sábado 15 de julio de 2023. En el el evento promovido por el gobierno, 16 etnias indígenas y la comunidad afromexicana reivindican sus tradiciones a través de bailes, desfiles y venta de artesanías. (AP Foto/María Alférez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Desfile durante el festival de la Guelaguetza en Oaxaca, México, el sábado 15 de julio de 2023. En el el evento promovido por el gobierno, 16 etnias indígenas y la comunidad afromexicana reivindican sus tradiciones a través de bailes, desfiles y venta de artesanías. (AP Foto/María Alférez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved