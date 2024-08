Protestas en Venezuela tras los comicios presidenciales del 28 de julio dejan al menos 25 muertos

El Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, Venezuela, el miércoles 7 de agosto de 2024. El tribunal superior del país está realizando una auditoría de las disputadas elecciones presidenciales del 28 de julio. Las protestas contra el gobierno, iniciadas tras la proclamación del presidente Nicolás Maduro como ganador de los comicios del 28 de julio, dejaron al menos 25 muertos y 192 heridos, anunció el lunes el fiscal general Tarek William Saab. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved