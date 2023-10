Presidente de Guatemala rechaza actos de violencia y vandalismo en protestas contra fiscal general

Una calle es bloqueada por manifestantes durante una huelga nacional frente a la Universidad Nacional en la Ciudad de Guatemala, la madrugada del lunes 9 de octubre de 2023. Las protestas no ceden para demandar la renuncia de la fiscal general y de un juez, a quienes señalan de intentar evitar que el presidente electo Bernardo Arévalo tome posesión en enero mediante distintas maniobras jurídicas. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Vendedores del mercado marchan hacia el centro durante una huelga nacional en la ciudad de Guatemala, el lunes 9 de octubre de 2023. La gente protesta para apoyar al presidente electo Bernardo Arévalo después de que el máximo tribunal de Guatemala confirmó una medida de los fiscales para suspender su partido político por presunto fraude en el registro de votantes. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Carteles que representan a la fiscal general Consuelo Porras, izquierda, y al fiscal Rafael Curruchiche se colocan en el suelo mientras los manifestantes bloquean el puente Matasano para exigir su renuncia en Antigua, Guatemala, el sábado 7 de octubre de 2023. Activistas bloquearon carreteras en crecientes manifestaciones para apoyar al presidente electo Bernardo Arévalo luego de que el máximo tribunal de Guatemala confirmó una medida de los fiscales para suspender su partido político por presunto fraude en el registro de votantes. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved