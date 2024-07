Pesadillas y temblores. La guerra en Gaza afecta la salud mental, en especial de los niños

Niños palestinos desplazados por la ofensiva israelí en Gaza participan en una actividad organizada por activistas locales en una escuela administrada por la ONU en Jan Yunis, el 26 de junio de 2024. Miles de palestinos tienen problemas de salud mental y pocos recursos para recuperarse después de nueve meses de guerra. (Foto AP/Abdel Kareem Hana) Copyright 2023, The Associated Press. All rights reserved