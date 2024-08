Países temen una ola de migrantes tras la crisis postelectoral en Venezuela

ARCHIVO - Los niños Bolaños, de izquierda a derecha Sebastián, Kamila y Miguel Ángel, de Venezuela, miran videos en un teléfono móvil afuera de la terminal de autobuses donde viven con su madre soltera Keilly y otro hermano, junto con otros migrantes en Villahermosa, México, el 8 de junio de 2024. (AP Foto/Félix Márquez, Archivo) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Migrantes venezolanos varados bloquean el cruce fronterizo en Tacna, Perú, después de que las autoridades chilenas los devolvieran a Perú, donde las autoridades no les permitieron viajar más al país, el 29 de abril de 2023. (AP Foto/Martín Mejía, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - La migrante venezolana Nelsy Zavala, a la derecha, abraza a su compañero migrante venezolano Yeikel Mojica, a quien conoció mientras cruzaba el Tapón del Darién, en un campamento temporal en Lajas Blancas, Panamá, el 27 de junio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Migrantes, en su mayoría venezolanos, cruzan un río durante su viaje a través del Tapón del Darién desde Colombia a Panamá, con la esperanza de llegar a Estados Unidos, el 15 de octubre de 2022. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Migrantes venezolanos a orillas del Río Grande en Matamoros, México, el 12 de mayo de 2023, un día después de que se levantaran las restricciones de asilo relacionadas con la pandemia llamadas Título 42. (AP Foto/Fernando Llano, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Carpas instaladas por inmigrantes, muchos de ellos provenientes de Venezuela, cubren la plaza afuera de la Iglesia de La Soledad en Ciudad de México, el 31 de julio de 2024.(AP Foto/Marco Ugarte, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved