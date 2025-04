Nuevo ministro de Exteriores sirio asiste al Consejo de Seguridad de la ONU

El ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad Al-Shibani, sostiene la bandera de su país en una ceremonia donde se añadió a las 100 banderas que ondean alineadas en las oficinas de Naciones Unidas, el viernes 25 de abril de 2025. (AP Foto/Kena Betancur) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.