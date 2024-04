México controla con orgullo su sector energético, pero eso pone en duda sus objetivos climáticos

ARCHIVO - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la derecha, y la alcaldesa Claudia Sheinbaum, saludan a sus simpatizantes en un acto de campaña en el Zócalo, la principal plaza de Ciudad de México, el 1 de julio de 2019. El mandatario saliente lideró una lucha contra las reformas energéticas que pretendían atraer la inversión privada a la enorme empresa petrolera estatal Pemex y, en 2024, Claudia Sheinbaum, la favorita en la carrera para suceder a López Obrador, eligió el aniversario de la expropiación petrolera para anunciar sus propuestas energéticas. (AP Foto/Fernando Llano, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Un mural del expresidente de México Lázaro Cárdenas cubre una pared con una mensaje contra la venta de Pemex, a la derecha, del partido político PRD en Ciudad de México, el viernes 16 de agosto de 2013. La nacionalización de 1938 del sector petrolero de México a empresas estadounidenses y británicas es motivo de orgullo para millones de mexicanos (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Trabajadores de la petrolera Pemex colocan el taladro en la perforadora de la plataforma de aguas profundas de Centenario en el Golfo de México cerca de la costa de Veracruz, México, el 22 de noviembre de 2013. La nacionalización de 1938 del sector petrolero de México a empresas estadounidenses y británicas es motivo de orgullo para millones de mexicanos, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador. (AP Foto/Darío López-Mills, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

La refinería de petróleo de Olmeca en el puerto de Dos Bocas en Paraíso, en el estado de Tabasco, México, el 30 de noviembre de 2023. La nacionalización de 1938 del sector petrolero de México a empresas estadounidenses y británicas es motivo de orgullo para millones de mexicanos, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - La candidata presidencial Xóchitl Gálvez en campaña en Irapuato, México, el 1 de marzo de 2024. La opositora ha dicho que prefiere confiar en el sector privado para impulsar las inversiones en energías renovables y lanzó una propuesta para facilitar la instalación de paneles solares en los hogares y pequeñas empresas en todo el país. (AP Foto/Fernando Llano, Archivo) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Seguidores del excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador protestan en una manifestación convocada por Obrador por el 70 aniversario de la nacionalización de la industria petrolera en la plaza del Zócalo de Ciudad de México, el 18 de marzo de 2008. El cartel muestra al ministro de Interior Minister Juan Camilo Mourino, a la derecha, y al presidente Felipe Calderón, caricaturizados como buitres y con un mensaje de defensa del petróleo mexicano. ( AP Foto/Marco Ugarte, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Empleados de seguridad de Pemex inspeccionan una toma ilegal en un oleoducto estatal en el campo en San Bartolomé Hueyapán, Tepeaca, México, el 11 de julio de 11, 2017. A pesar de las dificultades de su petrolera estatal Pemex, México sigue siendo uno de los mayores productores de petróleo del mundo. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.