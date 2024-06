Lince ibérico, al borde de extinción hace 20 años, se recupera gracias a esfuerzos de conservación

Un lince ibérico camina con un conejo en la boca tras atraparlo en los alrededores del Parque Nacional de Doñana, en Aznalcázar, España, el jueves 5 de abril de 2019. Hace poco más de dos décadas, el lince ibérico estaba al borde de la extinción, pero la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza dijo el jueves que ha dejado de ser una especie amenazada. (AP Foto/Antonio Pizarro) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.