Juez llama a juicio por terrorismo a 12 armados que ingresaron a canal de televisión en Ecuador

ARCHIVO - La policía interviene en un ataque al canal público ecuatoriano TC Televisión en Guayaquil, Ecuador, el 9 de enero de 2024. Un juez de Ecuador llamó el lunes a juicio con cargos por terrorismo a 12 personas por la irrupción armada a inicios de año en un canal de televisión mientras transmitía en vivo, donde agredieron a los trabajadores y periodistas, un episodio sin precedentes en la sostenida ola de violencia del país. (AP Foto/César Muñoz, Archivo) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved