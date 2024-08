Juez impide a jefe migratorio mexicano presentar reparación por incendio que mató a 40 migrantes

Archivo - La cabeza del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, llega a la corte en Ciudad Juárez, México, el 30 de abril de 2023. Un juez de Ciudad Juárez impidió el lunes 12 de agosto de 2024 que Garduño presentara el plan de compensación de daños con el que sus abogados aspiraban a cerrar el proceso penal abierto en su contra por el incendio de un centro de detención migratoria ocurrido en 2023 en el que murieron 40 personas y una treintena resultaron heridas. (AP Foto/Christian Chávez, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved