Explosión en edificio de París provoca enorme incendio, deja 24 heridos

Bomberos combaten con un camión hidrante un incendio en la margen izquierda del Sena, París, miércoles 21 de junio de 2023. Vecinos dijeron a la prensa local que una fuerte explosión precedió el incendio y parte de un edificio se derrumbó. (AP Foto/Christophe Ena) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.