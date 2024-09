Expertos de ONU en DDHH denuncian agravamiento de la represión en Venezuela tras las presidenciales

En esta imagen de archivo, manifestantes se enfrentan con la policía durante protestas por los resultados electorales oficiales que dan a Nicolás Maduro como vencedor de las elecciones presidenciales, el día después de los comicios, en Caracas, Venezuela, el 29 de julio de 2024. (AP Foto/Matias Delacroix, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved