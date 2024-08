Entierran al piloto que falleció en choque de avión en Brasil en el que murieron 62 personas

Amigos y parientes de Danilo Santos Romano salen del cementerio Penha tras su entierro, el lunes 12 de agosto de 2024, en Sao Paulo, Brasil. Romano era el piloto del avión que se estrelló el 9 de agosto en el jardín trasero de una vivienda en la ciudad de Vinhedo. (AP Foto/André Penner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved