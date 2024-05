En Arabia Saudí, una banda femenina de rock psicodélico se abre paso en una sociedad conservadora

De izquierda a derecha, miembros de la banda Seera, entre ellos Thing, Nora, Hayahuascah y Meesh, se toman una selfie durante una entrevista con The Associated Press, el domingo 12 de mayo de 2024, en Riad, Arabia Saudí. (AP Foto/Baraa Anwer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.