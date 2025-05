El segundo destructor de Corea del Norte sufre daños en una ceremonia fallida a la que asistió Kim

ARCHIVO - En esta imagen proporcionada por el gobierno norcoreano, su líder Kim Jong Un habla durante una ceremonia de botadura de un nuevo destructor naval en un puerto occidental en Nampo, Corea del Norte, el 25 de abril de 2025. (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea via AP, Archivo)

Una televisora muestra una imagen de archivo del líder norcoreano Kim Jong Un durante un programa de noticias, visto en la estación de tren de Seúl, en Corea del Sur, el jueves 22 de mayo de 2025. (AP Foto/Ahn Young-joon) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.