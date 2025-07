El insurgente Georges Abdallah llega a Líbano tras más de 40 años detenido en Francia

Partidarios del insurgente propalestino libanés George Abdallah, que cumplía una sentencia de cadena perpetua por complicidad en los asesinatos en 1982 de un diplomático israelí y uno estadounidense, corean consignas mientras esperan su llegada al aeropuerto internacional Rafic Hariri en Beirut, Líbano, el 25 de julio de 2025. (AP Foto/Hussein Malla) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved