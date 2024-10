El hacinamiento agobia al sistema penitenciario de Paraguay: así viven los presos de cinco cárceles

Reclusos jugando fútbol en la cárcel Juan de la Vega en Emboscada, Paraguay, el viernes 12 de julio de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Unos presos hablan con otros a través de la rendija de la celda en la que cumplen castigo por el intento de inicio de un motín en la cárcel Juan de la Vega en Emboscada, Paraguay, el viernes 12 de julio de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Rocío González, condenada a 16 años de cárcel por asesinato, almuerza dentro de un pabellón para presos transgénero en la Penitenciaria Regional en Coronel Oviedo, Paraguay, el viernes 30 de agosto de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Mujeres presas rezan en un evento evangélico en la cárcel de mujeres del Buen Pastor en Asunción, Paraguay, el lunes 2 de septiembre de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Varias guardias en un punto de control dentro de la cárcel de mujeres del Buen Pastor en Asunción, Paraguay, el lunes 2 de septiembre de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

La Penitenciaría Regional rodeada de campo en Coronel Oviedo, Paraguay, el viernes 30 de agosto de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Reclusos utilizan un teléfono de pago por minuto y manejado por los mismos presos en la Penitenciaría Regional en Villarica, Paraguay, el sábado 31 de agosto de 2024. La mayoría de las llamadas de los reos las pagan sus familiares cuando van a visitarlos. (AP Foto/Rodrigo Abd)

El recluso Antolín Rojas, de 32 años, limpia las botas de un guardia penitenciario a cambio de 2.000 guaraníes, unos 30 centavos de dólar, en la Penitenciaría Regional en Coronel Oviedo, Paraguay, el sábado 31 de agosto de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Presos se protegen del frío con mantas en el patio de la prisión de Tacumbú en Asunción, Paraguay, el lunes 9 de julio de 2024. Pueden estar fuera de las celdas hasta las 4 p.m. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Un preso divide una sopa hecha en prisión, conocida como "vori-vori" en la cárcel de Tacumbú en Asunción, Paraguay, el miércoles 10 de julio de 2024. La sopa, de pollo o carne, con verduras y bolas de maíz con queso, es la comida de los presos sin recursos; los que pueden pagar compran otra comida. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Reclusos compartiendo cama en la Penitenciaría Regional en Coronel Oviedo, Paraguay, el sábado 31 de agosto de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Un preso pone a secar ropa fuera de la cárcel Juan de la Vega en Emboscada, Paraguay, el viernes 12 de julio de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Varios presos sacan la mano para pedir pan en la hora del almuerzo desde su celda en la prisión Juan de la Vega en Emboscada, Paraguay, el viernes 12 de julio de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Varios reclusos cenan en su celda en la prisión Juan de la Vega en Emboscada, Paraguay, el viernes 12 de julio de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Un recluso da una sesión de estiramiento gratis a un voluntario en un día de visitas en la Penitenciaría Regional en Villarica, Paraguay, el domingo 1 de septiembre de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Presos se calienten en el fuego dentro de un pabellón en la prisión Juan de la Vega en Emboscada, Paraguay, el viernes 12 de julio de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Varios presos miran desde su celda grupal a última hora de la tarde, que será abierta por la mañana, mientras otro prisionero se prepara para entrar en otra que permanecerá cerrada por la noche en la Penitenciaría Regional en Villarica, Paraguay, el sábado 31 de agosto de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Un preso habla por teléfono mientras otro da el número al que quiere llamar en un teléfono de pago por minuto que manejan los propios reclusos en la Penitenciaría Regional en Villarica, Paraguay, el domingo 1 de septiembre de 2024. La mayoría de llamadas de los reos las pagan sus familiares cuando van a visitarlos. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Un recluso tumbado en un pasillo en la cárcel de Tacumbú en Asunción, Paraguay, el domingo 8 de julio de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Los presos hacen fila para recibir comida en prisión, conocida como "vori-vori" en la cárcel de Tacumbú en Asunción, Paraguay, el miércoles 10 de julio de 2024. La sopa, de pollo o carne, con verduras y bolas de maíz con queso, es la comida de los presos sin recursos; los que pueden pagar compran otra comida. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Un guardia penitenciario enseña el cuchillo que lleva durante su vigilancia en la Penitenciaría Regional en Villarica, Paraguay, el sábado 31 de agosto de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Un reo prepara un estofado de verduras, queso y frijol que será servido en la prisión de Tacumbú en Asunción, Paraguay, el domingo 8 de julio de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Un preso fuma crack dentro de la cárcel de Tacumbú en Asunción, Paraguay, el domingo 8 de julio de 2024. Las drogas no están permitidas dentro de prisión pero algunos consiguen meterlas de contrabando. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Varios presos comen una sopa hecha en prisión, conocida como "vori-vori" en la cárcel de Tacumbú en Asunción, Paraguay, el domingo 8 de julio de 2024. La sopa, de pollo o carne, con verduras y bolas de maíz con queso, es la comida de los presos sin recursos; los que pueden pagar, compran otra comida. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Un urinario colocado en un pasillo de vigilancia para los guardias penitenciarios en la prisión de Tacumbú en Asunción, Paraguay, el domingo 8 de julio de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Varios presos sentados en un bloque de celdas en la Penitenciaría Regional en Villarica, Paraguay, el domingo 1 de septiembre de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)