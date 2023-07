El apetito de los chefs por los maíces de colores da esperanza a los agricultores mexicanos

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Mazorcas amarillas de maíz nativo para fabricar tortillas se ven en el almacén de un restaurante en Apizaco, México, el jueves 18 de mayo de 2023. Las variedades nativas suponen menos del 1% de la producción total en México.(AP Foto/Fernando Llano)

El agricultor Farmer Jesus Vargas muestra maíz nativo que cultiva en Ixtenco, México, el jueves 15 de junio de 2023. Pequeños agricultores de México que luchan por preservar los maíces de colores encuentran una esperanza en el creciente interés que ha surgido por el alimento entre chefs locales y extranjeros que los importan para elaborar platillos mexicanos tradicionales. (AP Foto/Fernando Llano)

Maíz nativo cultivado por el agricultor Jesús Vargas en una pila en su granja de Ixtenco, México, el jueves 15 de junio de 2023. Pequeños agricultores de México que luchan por preservar los maíces de colores encuentran una esperanza en el creciente interés que ha surgido por el alimento entre chefs locales y extranjeros que los importan para elaborar platillos mexicanos tradicionales. (AP Foto/Fernando Llano)

Mujeres preparan tortillas con maíz morado nativo durante un encuentro de agricultores en Apizaco, México, el jueves 18 de mayo de 2023. Las variedades nativas suponen menos del 1% de la producción total de maíz en México. Pero por primera vez en años, algunos agricultores tienen esperanzas sobre las cosechas. (AP Foto/Fernando Llano)

Tortillas hechas con maíz morado nativo se ven cocinadas en un comal en un restaurante de Apizaco, el jueves 18 de mayo de 2023. Algunos agricultores mexicanos han encontrado un mercado de nicho pero creciente gracias a cocineros y consumidores de todo el mundo que buscan productos orgánicos de pequeños agricultores. (AP Foto/Fernando Llano)

Una mujer prepara tortillas de maíz morado en un comal en un restaurante en Apizaco, México, el jueves 18 de mayo de 2023. Algunos agricultores mexicanos han encontrado un mercado de nicho pero creciente gracias a cocineros y consumidores que buscan productos orgánicos de pequeños agricultores. (AP Foto/Fernando Llano)

Mujeres artesanas crean un mosaico con semillas de maíz nativo, el jueves 15 de junio de 2023 en Ixtenco, México, una ciudad dedicada al cultivo de maíz orgánico. (AP Foto/Fernando Llano)

Un mosaico creado con maíz de colores muestra a san Juan Bautista en Ixtenco, México, el jueves 15 de junio de 2023. La ciudad se dedica al cultivo de maíz orgánico. (AP Foto/Fernando Llano)

Granos de maíz son nixtamalizados en una tortillería que sólo vende tortillas hechas con maíz nativo, en el vecindario de Condesa, en Ciudad de México, el miércoles 24 de mayo de 2023. Algunos agricultores mexicanos han encontrado un mercado de nicho pero creciente gracias a cocineros y consumidores que buscan productos orgánicos de pequeños agricultores. (AP Foto/Fernando Llano)

Turistas se preparan para probar tortillas fabricadas con maíz nativo en una "tortillería" en el vecindario de Condesa, en Ciudad de México, el miércoles 24 de mayo de 2023. (AP Foto/Fernando Llano)

Un agricultor sostiene semillas de maíz blanco durante un canje de semillas en Apizaco, México, el jueves 18 de mayo de 2023. Pequeños agricultores de México que luchan por preservar los maíces de colores encuentran una esperanza en el creciente interés que ha surgido por el alimento entre chefs locales y extranjeros que los importan para elaborar platillos mexicanos tradicionales.. (AP Foto/Fernando Llano)

Un agricultor retira malas hierbas de un campo de maíz con un arado tirado por caballos, con el volcán La Malinche al fondo, en Ixtenco, México, el jueves 15 de junio de 2023. El maíz es el ingrediente fundamental de la cocina mexicana. (AP Foto/Fernando Llano)

Una mazorca de maíz nativo empieza a brotar en un campo a las afueras de Apizaco, México, el jueves 18 de mayo de 2023. En todo México se cultivan unas 60.000 toneladas de maíz nativo al año, en comparación con los 23 millones de toneladas de maíz blanco para cubrir la demanda local. (AP Foto/Fernando Llano)

El agrónomo Gerardo Noriega, en el centro, da instrucciones finales a un grupo de técnicos e investigadores sobre cómo sembrar semillas de máiz nativo en un campo en Apizaco, México, el jueves 18 de mayo de 2023. Noriega, académico e investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, emplea el campo como un gran laboratorio a cielo abierto para estudiar los beneficios del maíz nativo en comparación con el híbrido. (AP Foto/Fernando Llano)

Un sobre de semillas de maíz nativo se ve en un campo recién labrado para utilizarlo como laboratorio al aire libre y estudiar los beneficios de las variedades nativas frente a las híbridas en Apizaco, México, el jueves 18 de mayo de 2023. El proyecto es uno de varios esfuerzos en todo el país para fomentar la agricultura orgánica entre pequeños productores. (AP Foto/Fernando Llano)

Un grupo de técnicos e investigadores siembra semillas de maíz nativo en un campo recién labrado empleado como laboratorio al aire libre para estudiar los beneficios de las variedades de maíz nativo frente al híbrido, en Apizaco, México, el jueves 18 de mayo de 2023. Según el agrónomo Gerardo Noriega, los maíces nativos poseen un rendimiento excepcional y pueden soportar hasta 50 días de sequía. (AP Foto/Fernando Llano)

Agricultores miran muestras de maíz nativo durante un canje de semillas en Apizaco, México, el jueves 18 de mayo de 2023. Algunos agricultores en México han conservado variedades tradicionales de maíz durante generaciones. (AP Foto/Fernando Llano)

El agricultor Jesús Vargas muestra varios de los maíces nativos que cultiva en Ixtenco, México, el jueves 15 de junio de 2023. La demanda extranjera por esos maíces arcoíris ha aumentado en los últimos años, hasta el punto de que se han vuelto más rentables para él que la variedad blanca. (AP Foto/Fernando Llano)

Una empleado produce tortillas de maíz orgánico nativo en una tortillería del vecindario de Condesa, en Ciudad de México, el miércoles 24 de mayo de 2023. Algunos agricultores mexicanos han encontrado un mercado de nicho pero creciente gracias a cocineros y consumidores que buscan productos orgánicos de pequeños agricultores. (AP Foto/Fernando Llano)

Sale el sol en Ixtenco, México, el jueves 15 de junio de 2023, una localidad dedicada al cultivo del maíz orgánico. (AP Foto/Fernando Llano)