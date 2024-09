Ecuador: Presidente plantea reforma para eliminar financiamiento estatal a partidos políticos

ARCHIVO - El presidente de Ecuador Daniel Noboa saluda al llegar a Poalo, en Ecuador, el 21 de marzo de 2024. Noboa envió el viernes 20 de septiembre de 2024 a la Corte Constitucional un proyecto de reforma parcial a la Constitución para que el estado deje de financiar a las organizaciones políticas y la propaganda electoral. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved