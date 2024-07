Dos agentes más son asesinados en Celaya, la ciudad mexicana más peligrosa para ser policía.

ARCHIVO - Agentes de policía municipales patrullan por un barrio de Celaya, en el estado de Guanajuato, México, el 28 de febrero de 2024. Dos policías murieron tiroteados en Celaya, en medio de una oleada de ataques selectivos que, según dijeron las autoridades el jueves 11 de julio de 2024, fueron probablemente perpetrados por un cártel de la droga. (AP Foto/Fernando Llano, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.