Coronan Notre-Dame de París con un nuevo gallo, símbolo del resurgimiento de la catedral

La curadora a cargo de la Galería de Molduras en la Ciudad de la Arquitectura y el Patrimonio, Isabelle Marquette, coloca una caja de vidrio en torno del gallo que coronaba el chapitel de la catedral de Notre-Dame, París, 15 de diciembre de 2023. (AP Foto/Thibault Camus) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved