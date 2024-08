Brasil, Colombia y México se implican con esfuerzos diplomáticos para que Maduro libere resultados

Manifestantes con una bandera venezolana se concentran en el consulado de Venezuela para protestar contra los resultados de las controvertidas elecciones presidenciales que dieron por ganador a Nicolás Maduro en Bogotá, Colombia, el jueves 1 de agosto de 2024. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente Nicolás Maduro sostiene una pequeña copia de la constitución, mientras ofrece una conferencia de prensa en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 31 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

Un mural con pintura roja mancha el rostro del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, en el que aparece junto a héroes nacionales históricos, tras las protestas en contra de los resultados oficiales de las elecciones que declararon ganador al protegido de Chávez, el presidente Nicolás Maduro, en Valencia, Venezuela, el martes 30 de julio de 2024, dos días después de las elecciones. (AP Foto/Jacinto Oliveros)

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, hace un gesto de victoria mientras agarra de la mano a su esposa Cilia Flores en el Tribunal Supremo en Caracas, Venezuela, el miércoles 31 de julio de 2024, tres días después de las elecciones en las que fue declarado ganador. A la derecha, segundo desde abajo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez. A la izquierda, arriba del todo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. (AP Foto/Fernando Vergara)

La líder opositora María Corina Machado y el candidato opositor Edmundo González viajan encima de un camión durante una protesta contra los resultados oficiales de las elecciones presidenciales que declararon ganador al presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el martes 30 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

Manifestantes se movilizan contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el martes 30 de julio de 2024. (AP Foto/Cristian Hernández)

El candidato de la oposición, Edmundo González, sostiene actas de votación desde lo alto de un camión durante una protesta contra los resultados oficiales de las elecciones presidenciales que dieron ganador al presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el martes 30 de julio de 2024. (AP Foto/Cristian Hernández)