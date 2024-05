Botánicos de México y EEUU documentan un ecosistema dividido por el muro fronterizo

El doctor Georges Seingier, profesor en Ciencias Marinas y Ambientales de la Universidad Autónoma de Baja California, participa en una expedición botánica con estudiantes de la UABC para documentar la biodiversidad en la frontera entre EEUU y México, el viernes 19 de abril de 2024, en Jacumé, Baja California. (Foto AP/Damián Dovarganes) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved