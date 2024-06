Australia permitirá venta de cigarrillos electrónicos solo en farmacias

El ministro de Salud de Australia Mark Butler con cajas de cigarrillos electrónicos en conferencia de prensa en Canberra, Australia, el 28 de febrero del 2024. (Lukas Coch/AAP Image via AP) AAP IMAGE

A partir del lunes de la próxima semana, será ilegal suministrar, manufacturar, importar o vender un cigarrillo electrónico fuera de una farmacia en Australia, señaló el ministro. La prohibición se aplicará a todos los productos de vapeo, independientemente de si tienen nicotina o no.

Actualmente no hay restricciones para que las tiendas minoristas vendan productos de vapeo. Muchos de esos productos no indican si tienen nicotina o no.