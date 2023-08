Argentina: políticos cancelan actos de campaña tras la muerte de una niña en un robo

Una manifestante lleva un cartel en el que pide justicia por Morena en una protesta frente a un cuartel de la policía por la muerte de Morena Domínguez, una niña de 11 años que murió en el hospital por los golpes que sufrió en un robo, a las afueras de Buenos Aires, Argentina, el miércoles 9 de agosto de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un manifestante arroja una piedra a la policía en una protesta por la muerte de Morena Domínguez, una niña de 11 años que murió en el hospital por los golpes que sufrió en un robo, a la afueras de Buenos Aires, Argentina, el miércoles 9 de agosto de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Policía antimotines custodia un cuartel de la policía mientras la gente protesta por la muerte de Morena Domínguez, una niña de 11 años que murió en el hospital por los golpes que sufrió en un robo, a las afueras de Buenos Aires, Argentina, el miércoles 9 de agosto de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un manifestante arroja una baldosa a la policía en una protesta por la muerte de Morena Domínguez, una niña de 11 años que murió en el hospital por los golpes que sufrió en un robo, a la afueras de Buenos Aires, Argentina, el miércoles 9 de agosto de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved