Arce enfrenta una jornada de protestas por la crisis económica en Bolivia

Una mujer minera camina por delante de policías que hacen guardia frente al Ministerio de Economía y Minería, en una protesta para reclamar al gobierno soluciones a la falta de combustibles y a la crisis económica, en La Paz, Bolivia, el miércoles 23 de abril de 2025. (AP Foto/Juan Karita)