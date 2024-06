AP Explica: Segunda Marquetalia, la disidencia FARC con la que Colombia inicia mesa de diálogo

Los diálogo de paz entre la disidencia armada colombiana "Segunda Marquetalia" y el gobierno colombiano iniciaron en Caracas, Venezuela, el lunes 24 de junio de 2024. De izquierda a derecha están los representantes del grupo armado Francisco Toloza, Walter Mendoza e Ivan Marquez, seguido del ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yvan Gil, el Comisionado para la Paz colombiano, Otty Patiño y el representante del gobierno de Colombia Armando Novoa. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved