Alza del precio del limón provoca descenso en consumo de ceviche, el plato bandera de Perú

Un vendedor de limones los clasifica según su tamaño y madurez en un mercado de productos agrícolas en las afueras de Lima, Perú, el miércoles 6 de septiembre de 2023. Los precios de los limones han aumentado un 70% en los últimos tres meses, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Perú ( INEI) en su último informe mensual del 1 de septiembre. (Foto AP/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved