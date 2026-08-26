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Muere a los 80 años Tim Curry, actor icónico y estrella de "Rocky Horror Picture Show"

Tim Curry, un actor de carácter que creó una galería de villanos deliciosos y muy chiflados para el teatro y la pantalla, entre ellos el Dr. Frank-N-Furter en “The Rocky Horror Picture Show” ("El show de terror de Rocky"), ha muerto. Tenía 80 años.

ARCHIVO - Tim Curry asiste al homenaje del Museo de la Imagen en Movimiento para Alec Baldwin en Nueva York, el 28 de febrero de 2011. (Foto AP/Peter Kramer, archivo)
ARCHIVO - Tim Curry asiste al homenaje del Museo de la Imagen en Movimiento para Alec Baldwin en Nueva York, el 28 de febrero de 2011. (Foto AP/Peter Kramer, archivo) AP

Curry, quien sufrió un derrame cerebral en 2012 que lo dejó en una silla de ruedas, murió el miércoles en su casa de Los Ángeles, según su mánager de muchos años y amiga, Marcia Hurwitz. No se reveló la causa.

Conocido por su humor mordaz, un rostro maleable como masilla y su don para las voces, Curry obtuvo tres nominaciones al Tony por “Spamalot”, “My Favorite Year” y “Amadeus”, y una nominación al Emmy en 1994.

“Me gusta interpretar los rincones más curiosos de la mente humana y del comportamiento humano, en parte porque son un poco más interesantes”, dijo Curry a The Associated Press en 1993.

FUENTE: AP

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