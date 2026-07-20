Ministros de la ASEAN pedirán abrir el estrecho de Ormuz en cumbre asiática en Filipinas

Un guardia se encuentra frente al recinto donde se lleva a cabo esta semana la 59 Reunión de Ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) , el lunes 20 de julio de 2026, en Manila, Filipinas. (Foto AP/Aaron Favila) AP

Irán y algunos de los conflictos más delicados del mundo ocuparán un lugar destacado en la agenda de las conversaciones anuales de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y organizadas por Filipinas, actual presidente del bloque de 11 países.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi; y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, figuran entre los asistentes. El principal diplomático de Ucrania, Andrii Sybiha, está invitado a una ceremonia el viernes que conmemora un tratado de no agresión de la ASEAN de 1976, pero no participará en las reuniones a las que asisten Lavrov y Rubio.

Rubio y Lavrov no han anunciado planes para reunirse entre sí ni con Sybiha mientras estén en Manila.

El sudeste asiático, una región dinámica de más de 680 millones de personas, depende en gran medida del petróleo y el gas de Oriente Medio y se vio gravemente afectado por las sacudidas globales de suministro y precios provocadas por la guerra con Irán. El presidente Ferdinand Marcos Jr. declaró una emergencia energética nacional en marzo para garantizar la disponibilidad de combustible, alimentos y otros bienes básicos y evitar el acaparamiento y la especulación.

Los ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN se reunirán primero entre ellos el martes para debatir la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán y las amenazas al transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, la vía fluvial por la que transitaba un 20% del suministro mundial de petróleo antes de la guerra.

“Subrayamos la importancia de mantener la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales, respetar el derecho internacional… incluida la necesidad de un cese completo e inmediato de las hostilidades en todos los frentes en Oriente Medio”, señalaron los ministros en un borrador al que tuvo acceso The Associated Press.

“Reconocimos las implicaciones adicionales de las tensiones continuas en Oriente Medio sobre el comercio regional y la seguridad energética y alimentaria, incluidos los mercados energéticos y las cadenas de suministro, la producción agrícola”, indicó la declaración, que se hará pública después de su reunión.

Los ministros “pidieron el restablecimiento del tránsito seguro, sin obstáculos y continuo de embarcaciones y aeronaves en el estrecho de Ormuz”.

Rubio se reúne con enviados de la ASEAN y del Quad

La asistencia de Rubio a las reuniones de la ASEAN aparentemente buscaba disipar las preocupaciones de que la guerra en Oriente Medio disuada a Estados Unidos de concentrarse en el Indopacífico, especialmente en las acciones de Beijing en el disputado mar al sur de China y su presión sobre Taiwán.

“El viaje del secretario impulsa una prioridad clara de Estados Unidos: un Indopacífico libre y abierto que aporte seguridad, protección y prosperidad para la región y para el pueblo estadounidense”, afirmó en Washington el portavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott.

También se espera que Rubio se reúna con miembros del Quad, que está integrado por Estados Unidos, India, Japón y Australia, y es considerado un componente importante de la estrategia estadounidense para contrarrestar a China. Beijing lo ha criticado repetidamente por considerarlo un plan de Estados Unidos para contener su creciente influencia.

La guerra civil de Myanmar y el mar del sur de China están entre las disputas regionales

Los ministros de Relaciones Exteriores se han visto cada vez más presionados para hacer más y ayudar a resolver los conflictos en su propia región, principalmente la guerra civil en Myanmar y las disputas en el mar del sur de China.

Desde que el ejército de Myanmar arrebató el poder al gobierno democráticamente elegido de Aung San Suu Kyi en 2021, más de 8.100 personas han muerto y casi 22.500 permanecen detenidas, según la Assistance Association for Political Prisoners, un grupo de derechos humanos.

Un plan de paz de cinco puntos emitido por los líderes de la ASEAN en 2021 no ha logrado poner fin a la violencia, principalmente por el incumplimiento de su gobierno respaldado por los militares. El bloque ha prohibido que los líderes del país y su ministro de Relaciones Exteriores asistan a sus reuniones de más alto nivel, incluidas las reuniones de esta semana en Manila.

En un intento por romper el estancamiento, los cancilleres, encabezados por la filipina Theresa Lazaro, se reunieron por primera vez en cinco años este mes en Bangkok con su homólogo de Myanmar, donde reiteraron los llamados a poner fin a la violencia y a redoblar los esfuerzos para fomentar el diálogo.

Grupos de derechos criticaron la reunión, al afirmar que en la práctica abandonó la prohibición del bloque de relacionarse con altos funcionarios del país y recompensó a los generales sin obtener ninguna concesión.

“No fue y no debe tergiversarse como un abandono del consenso de cinco puntos”, manifestó Lazaro, en referencia al plan de paz. “El camino hacia la paz solo puede lograrse mediante una diplomacia decidida con todas las partes del conflicto”.

Los ministros se reunirán con Wang Yi en Manila para discutir el estado de las negociaciones entre Beijing y el bloque regional sobre un pacto propuesto llamado “código de conducta”, que busca evitar que las disputas territoriales en el mar al sur de China se salgan de control.

Los enfrentamientos territoriales involucran a China, Taiwán y a miembros de la ASEAN: Brunéi, Malasia, Filipinas y Vietnam, pero en los últimos años las confrontaciones en las aguas en disputa han aumentado especialmente entre fuerzas de guardacostas y navales chinas y filipinas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP