Hombre de Hialeah es acusado de hacerse pasar por abogado de inmigración

Lo hizo, luego de que un familiar suyo le comprara una tarjeta de presentación del abogado por 500 dólares a una persona no identificada.

“En el proceso migratorio es extremadamente peligroso contratar a alguien sin licencia, ya que le limitaría el proceso legal o beneficio que usted pudiera conseguir a futuro. Por ejemplo, si alguien sin licencia comete un error al representarle, usted no podría reabrir su caso, debido a que no hay un remedio legal para tomar acción en contra de personas que comentan errores, si las personas no son abogados”, comentaba Isadora Velázquez, abogada de inmigración.