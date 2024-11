Encuentran muerto a conocido Barbero de North Miami Beach baleado en una calle solitaria

Según informaron las autoridades, y también quedó captado por cámaras de seguridad de la zona, esa noche la víctima salió a patinar como siempre lo hacía, lamentablemente esta vez no regresó y la familia se enteró de su homicidio cuando la policía les notificó.

“A mí me llevaron mi vida, mi primer amor, mi hijo mayor, por favor, ayúdennos, esos niños, el mayor no habla, el pequeño aclama por su padre día y noche para que su padre llegue de la barbería y nosotros estamos consumidos en ese dolor”, dijo Belkis Polanco, madre de la víctima.

“Hoy se cumple un mes de su muerte y no sabemos quién lo hizo, ni por qué lo hizo, mis hijos están sufriendo demasiado, tengo un hijo de tres años y uno de ocho, el cual no duerme, mi esposo no era un problema de problemas”, dijo Xiomary Matos, esposa de Wilton Mena.

Hasta el momento se desconoce cuál fue el motivo del homicidio. Lo que sí sabe es que los agresores se llevaron su teléfono celular.

Hoy la policía de North Miami Beach lo único que pide a los residentes es información.

“Si vieron algo, digan algo, alguien estuvo presente esa noche y si viste un vehículo o una persona, por mínimo que sea, quizás necesitamos eso para identificar a la persona que mató a Wilton”, dijo Zoila Exclusa, detective.

La familia abrió una cuenta en GoFundMe para recaudar fondos que ayuden con los gastos funerarios.

“Él era mi mejor amigo, necesitamos ayuda, esto no va a traer a mi hermano de regreso, pero sí podemos tener justicia para él”, dijo Cindy Mena, hermana de Wilton Mena.

Este es el llamado desesperado de una madre en busca de respuestas.

“Ayúdennos, por favor, no tenemos noticias, no sabemos nada de lo que ha pasado, por favor, no te hagas cómplice, mañana puedes ser tú o tu familia, por favor”, dijo Belkis Polanco, madre de Wilton Mena.

Se le pide a quien tenga información que se comunique con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.