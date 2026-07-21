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Messi llega a Rosario para descansar tras la Copa del Mundo

ROSARIO, Argentina (AP) — Lionel Messi, capitán de la selección de Argentina subcampeona del mundo, arribó el martes a su localidad natal, Rosario, para pasar unos días de descanso tras disputar la final frente a España.

El futbolista argentino Lionel Messi (10) llora tras el final del Mundial entre España y Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York, el domingo 19 de julio de 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
El futbolista argentino Lionel Messi (10) llora tras el final del Mundial entre España y Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York, el domingo 19 de julio de 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

El avión privado llegó desde Fort Lauderdale a las 6:27 de la mañana a la terminal de Fisherton. Muchos hinchas lo esperaban con carteles y banderas, aunque Messi no se dejó ver. El futbolista habría viajado con su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, que lo acompañaron a lo largo del certamen en Norteamérica. En Rosario lo aguardaba su padre, Jorge Messi, de 68 años, recuperado de un problema de salud.

Algunos fanáticos acudieron al aeropuerto a las 3:30 de la madrugada en un intento de ver al astro. Dos niñas vestidas con la camiseta albiceleste exhibieron carteles de bienvenida. Uno de ellos decía: “Messi: sos un grande. Gracias por alegrar nuestros corazones. ¡Un país te ama!”.

Quince de los 26 integrantes del plantel argentino, con el seleccionador Lionel Scaloni a la cabeza, llegaron el lunes en un vuelo arrendado a Ezeiza, el aeropuerto que da servicio a Buenos Aires.

Se espera que Lionel Messi pase unos pocos días de descanso en su ciudad natal. Su equipo, el Inter de Miami, se encuentra en competencia dentro de la MLS de Estados Unidos. Se estima que el 10 se incorpore al Inter a fines de este mes o a principios de agosto.

El exjugador del Barcelona no se ha expresado públicamente sobre su continuidad con el seleccionado de su país. La Albiceleste tiene previsto volver a jugar entre el 21 de septiembre y 6 de octubre próximos en una ventana designada para amistosos por la FIFA.

Argentina perdió el domingo por 1-0 ante España en la final de la Copa del Mundo FIFA en East Rutherford, Nueva Jersey. El gol de los españoles fue marcado por Ferran Torres en tiempo suplementario.

Messi marcó un hito al alcanzar su tercera final de un mundial como titular, tras formar parte del plantel argentino en 2014 ante Alemania y en 2022 ante Francia. Además, terminó segundo en la tabla de goleadores de esta última edición con ocho tantos, por detrás de los 10 de Kylian Mbappé.

Mbappé lidera la tabla de artilleros de la historia de los mundiales con 22 dianas. En segundo lugar aparece el 10 argentino con 21.

FUENTE: AP

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