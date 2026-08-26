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Matthew Brennan logra su segunda victoria de etapa en la Vuelta. Pogačar sigue al mando

ROQUETES, España (AP) — Matthew Brennan se impuso en otro final al esprint para ganar el miércoles su segunda etapa en la Vuelta a España de este año, mientras que el favorito Tadej Pogačar retuvo con aplomo su liderato en la clasificación general.

Tadej Pogacar con la casaca de líder general de la Vuelta a España tras la segunda etapa que culminó en Manosque, Francia, el domingo 23 de agosto de 2026. (AP Foto/Philippe Magoni)
Tadej Pogacar con la casaca de líder general de la Vuelta a España tras la segunda etapa que culminó en Manosque, Francia, el domingo 23 de agosto de 2026. (AP Foto/Philippe Magoni) AP

Brennan, el británico de 21 años del equipo Visma-Lease a Bike, se despegó en los últimos metros para asegurar la victoria en la quinta etapa y lograr su segundo triunfo en una gran vuelta. Ya había ganado la segunda etapa de esta ronda española.

Pogačar, campeón del Tour de Francia y que busca completar el pleno de títulos de las grandes vueltas, se mantuvo en el pelotón para conservar su liderato en la general. Ganó la primera etapa de la Vuelta y tuvo una actuación dominante para imponerse en la cuarta etapa el martes.

Pogačar conservó una ventaja general de 3 minutos y 21 segundos sobre Primoz Roglic, con Enric Mas otros 11 segundos por detrás en la clasificación general.

Pogačar, el esloveno del UAE Team Emirates, debutó en una gran vuelta en la Vuelta en 2019, pero no había regresado a la carrera hasta este año.

Se consagró en el Tour de Francia por tercera vez consecutiva y por quinta vez en total, igualando el récord, en julio. Su victoria en el Giro de Italia en 2024 lo dejó en posición de convertirse en el noveno ciclista masculino en ganar las tres grandes vueltas.

La carrera de tres semanas, que comenzó en Mónaco y pasó por Francia y Andorra, regresó a España el miércoles, con los corredores enfrentando una ruta montañosa que arrancó en Cataluña.

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