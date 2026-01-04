Marsella sufre dos expulsiones en derrota 2-0 ante Nantes en casa antes del clásico contra PSG

Una victoria habría puesto algo de presión sobre el Paris Saint-Germain, que ocupa el segundo lugar, antes de su partido contra el Paris FC más tarde el domingo en el primer derbi de la capital en la liga masculina francesa desde 1990.

Pero la derrota de Marsella lo dejó cuatro puntos detrás del PSG en el tercer lugar. Marsella ahora está empatado en puntos con el Lille, que ocupa el cuarto lugar, con los equipos separados por diferencia de goles.

Pierre-Emerick Aubameyang entró directamente en la alineación titular de Marsella, a pesar de haber jugado recientemente para Gabón en la Copa Africana de Naciones.

Los aficionados de Marsella guardaron un minuto de silencio antes del partido en el Stade Velodrome en memoria del exentrenador de Marsella, Jean-Louis Gasset, quien falleció el 26 de diciembre a los 72 años. Gasset tuvo un breve período a cargo de Marsella en 2024.

Después de que a Nantes se le anuló un gol temprano por fuera de juego tras una revisión de video, el centrocampista de Marsella, Arthur Vermeeren, recibió una tarjeta roja directa en el minuto 26 por una entrada tardía sobre el portero Anthony Lopes.

Cinco minutos después, el defensor Fabien Centonze dio la ventaja a Nantes cuando remató tras un disparo de Matthis Abline que el portero Geronimo Rulli había salvado.

La tarde de Marsella empeoró cuando el centrocampista Bilal Nadir recibió una segunda tarjeta amarilla y fue expulsado en el minuto 56 por una falta sobre Deiver Machado desde atrás cerca de la línea de medio campo.

El nuevo fichaje Rémy Cabella selló la victoria para el Nantes, que ocupa el puesto 16, con un penalti tardío.

En los otros partidos del domingo, Le Havre se enfrenta a Angers; Lorient se mide al Metz, que ocupa el último lugar, y Brest recibe a Auxerre.

El sorprendente líder Lens ganó 3-0 en Toulouse el viernes para asegurarse de mantener el primer lugar por delante del PSG.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP