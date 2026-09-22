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Marlinsvencen 8-2 a Chicago y frenan el empuje de Cachorros por el comodín de la Nacional

CHICAGO (AP) — Griffin Conine impulsó al dominicano Esteury Ruiz con un sencillo que desempató el juego en la 12ma entrada, en la que Miami anotó seis carreras, y los Marlins frenaron el empuje de Chicago por un comodín de la Nacional con una victoria el martes 8-2 sobre los Cachorros.

Griffin Conine, de los Marlins de Miami, celebra su jonrón durante la novena entrada de un partido de béisbol contra los Padres de San Diego, el sábado 19 de septiembre de 2026, en San Diego. (Foto AP/Gregory Bull)
Griffin Conine, de los Marlins de Miami, celebra su jonrón durante la novena entrada de un partido de béisbol contra los Padres de San Diego, el sábado 19 de septiembre de 2026, en San Diego. (Foto AP/Gregory Bull) AP

Conine puso a Miami al frente de manera definitiva con un batazo corto bien colocado al jardín izquierdo. Jakob Marsee añadió un sencillo productor, y Joe Mack coronó el estallido ofensivo con un sencillo de dos carreras.

Josh Ekness (3-4) lanzó una entrada sin permitir carreras para llevarse el triunfo.

Los Cachorros (87-70) podían haber asegurado un boleto a la postemporada con una victoria o una derrota de Arizona, pero los Diamondbacks superaron por 7-2 a Colorado.

Los Cachorros tuvieron la oportunidad de ganar el juego en la décima, al llenar las bases con dos outs. Pero el segunda base venezolano de Miami Javier Sanoja, le robó a su compatriota Pedro Ramírez un sencillo con una gran atrapada.

Miami se adelantó cuando Kyle Stowers conectó un doble y anotó con el sencillo del dominicano Agustín Ramírez en la cuarta. Stowers añadió su jonrón 20 en la sexta.

Chicago reaccionó en la parte baja, colocando corredores en las esquinas sin outs. Michael Busch luego pegó un rodado fuerte a primera, pero Mack manejó mal el tiro del dominicano Deyvison De Los Santos al plato y Pete Crow-Armstrong llegó a salvo a home para la primera carrera de los Cachorros. Un bateador después, Ian Happ conectó un sencillo del empate ante Calvin Faucher.

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